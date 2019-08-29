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Сбербанк пошёл по стопам «Тинькофф банка»


29.08.2019 12:40

 

 

Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки. Эту информацию опубликовал медиахолдинг РБК, ссылаясь на три источника, близких к банку. Представители самого Сбербанка от комментариев отказались, однако ещё в марте компания зарегистрировала около двухсот доменов, в том числе связанных с умной колонкой, например, sberkolonka.ru и sberstanciya.ru.

 

Доказательства того, что речь идёт именно о смарт-динамике, косвенные: в начале августа компания опубликовала несколько вакансий по направлению SberDevices, в описании которых говорится: «У вас есть шанс в составе команды SberDevices стать создателем нового устройства и поучаствовать в полном цикле рождения уникального в своем роде продукта для многомиллионной аудитории b2c- и b2b-продуктов». В числе прочих требований к соискателям указан опыт участия в разработке NLP-платформы (Natural Language Processing, обработка естественного языка). Также известно, что работой по созданию «умного» устройства руководит экс-глава команды по разработке колонки «Яндекс.Станции».

 

Сообщается, что у колонки будет голосовой помощник; за его создание отвечает Центр речевых технологий, приобретённый Сбербанком в апреле 2019 года. Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что у голосового ассистента уже есть рабочее название, «Варвара» и что его можно будет встроить в любое устройство или приложение, а также подключить из «облака». Он будет поддерживать биометрические данные, а на запросы отвечать только в том случае, если распознает голос пользователя и убедится в том, что это не запись. Ожидается, что устройство появится не ранее 2020 года.

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