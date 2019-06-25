25.06.2019 10:00

Обновлённый усилитель не изменился внешне, но, по сути, был создан заново, получив модульную конструкцию, более мощный трансформатор (600 ВА вместо 400 ВА) и более солидную ёмкость конденсаторов блока питания – 132000 мкФ вместо 100000 мкФ. Мощность выхода на акустику по-прежнему составляет 100 Вт на 4 Ом и 60 Вт на 8 Ом, а вот мощность выхода для наушников возросла. Он выдаёт 24 Вт при 32 Ом на балансный выход и 6 Вт на небалансный, что делает Ragnarok 2 одним из самых мощных усилителей для наушников на сегодняшнем рынке.



Предварительный усилитель выстроен по новой технологии Nexus. Это балансная схема с токовой обратной связью, позволяющая воспроизводить как балансные, так и небалансные сигналы без промежуточных преобразований. Прежде чем схема была реализована в усилителях Ragnarok 2, она прошла более 25 стадий прототипирования. За регулировку громкости отвечает 128-ступенчатый релейный аттенюатор (в предыдущей версии он был 64-ступенчатым).



Благодаря модульной конструкции покупатели получили возможность выбирать версию усилителя: «С полной нагрузкой» (Fully Loaded) – с мультибитным ЦАП и ММ-фонокорректором – и «Просто усилитель» (Just An Amp), в которой вместо вышеупомянутого набора имеются дополнительные аналоговые входы.



В России новинка появится в августе 2019 года; розничная цена усилителя составит 180 тысяч за «полную» версию и 160 тысяч рублей за «облегчённую».