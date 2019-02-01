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SCP покажет на ISE 2019 оптический HDMI-кабель 24 Gbps


01.02.2019 07:00

 

 

Компания SCP планирует показать на выставке Integrated Sysytems Europe 2019 новый активный оптический HDMI-кабель 995AOC.


Данный кабель обладает полосой пропускания 24 Гб/с, что позволяет передавать без сжатия видеосигнал 4К/60/4:4:4 с поддержкой Dolby Vision (12 бит) и HDR (10 бит). Длина кабеля может составлять 10, 15, 20 и 30 м, а в ближайшем будущем компания представит и более длинные модели (до 100 м).


Кабель имеет разъем Micro HDMI и съемный адаптер Type D/A на стороне дисплея. Поддерживаются все форматы HDR, ARC, HEAC, HDCP 2.2, EDID и CEC.


Стенд 5-U50.

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