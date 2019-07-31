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Screen Excellence Discovery: доступность не порок


31.07.2019 07:00

 

 

Производитель из Великобритании компания Screen Excellence представила новую серию доступных по цене проекционных экранов Discovery. В ассортименте бренда в основном представлены модели, рассчитанные на потребителей с высокими доходами, однако растущий интерес к домашним кинотеатрам побудил Screen Excellence обратить внимание и на нужды заказчиков с ограниченными финансовыми возможностями.

 

Низкая стоимость не означает, что компания-производитель пошла на компромисс с собственными принципами, сэкономив на качестве экранов. При изготовлении моделей новой серии используется то же полотно с поверхностью Enlightor Neo, что и в люксовой линейке Reference. В Screen Excellence утверждают, что фиксированные экраны Discovery обладают отличными показателями акустической прозрачности. Это очень важно, поскольку в том ценовом сегменте, к которому относятся новые модели, акустически прозрачные модели почти не представлены; поэтому потребителям приходится обходиться экранами худшего качества.

 

Экраны серии Discovery полностью совместимы с 4K и HDR, лишены такого недостатка, как эффект муара, а потому идеально подходят для использования с 4К-видеопроекторами. Они выпускаются в двух форматах, HD и WS (2.40:1), с диагональю от 90 до 140 дюймов. Рама, на которой фиксируется полотно, сделана из алюминия и отделана по периметру экрана мягким бархатистым материалом глубокого чёрного цвета.

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