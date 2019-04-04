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Screen Excellence: как в музее


04.04.2019 07:00

 

 

Компания Screen Excellence объявила о расширении возможностей фирменной системы маскирования True Aspect Masking (TAM). Опция TAM-Art Edition позволяет превращать поверхность экрана – в нерабочем состоянии – в произведение искусства…

 

TAM-Art – это дополнительное акустически-прозрачное полотно с нанесённым на нём рисунком. Оно опускается, когда экран не используется для видеопросмотра. Полностью перекрывая рабочую поверхность экрана, декоративное полотнище выглядит как висящая на стене большая картина. Чтобы заказать эту опцию, нужно предоставить производителю макет требуемого изображения.

 

Благодаря акустической прозрачности даже в активированном режиме TAM-Art ничто не мешает слушать музыку: полотно без искажений пропускает звук, исходящий из размещённых за экраном колонок. Экраны TAM доступны в форматах от 16:9 до 2.40; размеры экрана варьируются в зависимости от требований заказчика. Используемое полотно – Enlightor Neo (тканое, акустически прозрачное, 4K). Рамки из чёрного бархата, система автоматического маскирования.

 

Ранее систему декоративного маскирования представила компания Screen Research: такие экраны были продемонстрированы на стенде производителя на выставке ISE 2019.

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