ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Screen Innovations: экран для высоких потолков


03.08.2018 08:00

 

 

Компания Screen Innovations представила новый проекционный экран Zero-G. Он призван решить проблему, возникающую в тех случаях, когда проект требует наличия моторизованного экрана в помещении с очень высокими потолками.

 

В отличие от традиционных проекционных экранов, Zero-G от Screen Innovations оставляет видимой поверхность стены, на которой он закреплен, не уродуя тем самым интерьер помещения.

 

У экрана Zero-G отсутствует чёрная маска выше поверхности для просмотра. Тубус, в который убирается полотно экрана, состоит из двух частей, которые соединяются специальными кабелями; когда экран открыт, между верхней частью, закреплённой на стене, и рабочей поверхностью экрана образуется пустое пространство высотой до 4,7 м.

Связанные новости:
 Screen Innovations: кинотеатр всегда рядом - 13.09.2017 12:41
 Screen Innovations: обновление серии Zero-G - 28.04.2017 14:00
 Проекционные экраны Screen Innovations на земле и в космосе - 12.04.2016 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007