Screen Innovations: экран для высоких потолков
Компания Screen Innovations представила новый проекционный экран Zero-G. Он призван решить проблему, возникающую в тех случаях, когда проект требует наличия моторизованного экрана в помещении с очень высокими потолками.
В отличие от традиционных проекционных экранов, Zero-G от Screen Innovations оставляет видимой поверхность стены, на которой он закреплен, не уродуя тем самым интерьер помещения.
У экрана Zero-G отсутствует чёрная маска выше поверхности для просмотра. Тубус, в который убирается полотно экрана, состоит из двух частей, которые соединяются специальными кабелями; когда экран открыт, между верхней частью, закреплённой на стене, и рабочей поверхностью экрана образуется пустое пространство высотой до 4,7 м.
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