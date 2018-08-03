Screen Innovations: экран для высоких потолков

03.08.2018 08:00 Компания Screen Innovations представила новый проекционный экран Zero-G. Он призван решить проблему, возникающую в тех случаях, когда проект требует наличия моторизованного экрана в помещении с очень высокими потолками. В отличие от традиционных проекционных экранов, Zero-G от Screen Innovations оставляет видимой поверхность стены, на которой он закреплен, не уродуя тем самым интерьер помещения. У экрана Zero-G отсутствует чёрная маска выше поверхности для просмотра. Тубус, в который убирается полотно экрана, состоит из двух частей, которые соединяются специальными кабелями; когда экран открыт, между верхней частью, закреплённой на стене, и рабочей поверхностью экрана образуется пустое пространство высотой до 4,7 м. Связанные новости: Screen Innovations: кинотеатр всегда рядом - 13.09.2017 12:41 Screen Innovations: обновление серии Zero-G - 28.04.2017 14:00 Проекционные экраны Screen Innovations на земле и в космосе - 12.04.2016 17:00 Вернуться к списку новостей