Screen Innovations: кинотеатр всегда рядом
Одна из наиболее интересных новинок, показанных компанией Screen Innovations на выставке CEDIA 2017 – проекционный экран Solo.
Это переносной моторизованный экран, работающий от подзаряжаемого литий-йонного элемента питания. Как утверждает компания-производитель, одной зарядки хватает на два года использования аккумулятора. Корпус экрана – водонепроницаемый, доступны 12 вариантов расцветки. В комплект поставки входит множество разнообразных креплений, с их помощью экран можно установить практически везде, например, прикрепить его к борту микроавтобуса.
Стандартно экран комплектуется светоотражающим полоном Slate 1.2. Однако Screen Innovations выпускает и модификацию Solo Pro, для которой доступны другие варианты, например, фирменные полотна Slate и Pure, в том числе акустически прозрачные или предназначенные для обратной проекции. Размер экрана – до 120 дюймов. В продаже новые модели появятся предположительно к концу 2017 года.
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