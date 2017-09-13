Screen Innovations: кинотеатр всегда рядом

13.09.2017 12:41 Одна из наиболее интересных новинок, показанных компанией Screen Innovations на выставке CEDIA 2017 – проекционный экран Solo. Это переносной моторизованный экран, работающий от подзаряжаемого литий-йонного элемента питания. Как утверждает компания-производитель, одной зарядки хватает на два года использования аккумулятора. Корпус экрана – водонепроницаемый, доступны 12 вариантов расцветки. В комплект поставки входит множество разнообразных креплений, с их помощью экран можно установить практически везде, например, прикрепить его к борту микроавтобуса. Стандартно экран комплектуется светоотражающим полоном Slate 1.2. Однако Screen Innovations выпускает и модификацию Solo Pro, для которой доступны другие варианты, например, фирменные полотна Slate и Pure, в том числе акустически прозрачные или предназначенные для обратной проекции. Размер экрана – до 120 дюймов. В продаже новые модели появятся предположительно к концу 2017 года. Связанные новости: Screen Innovations: обновление серии Zero-G - 28.04.2017 14:00 Проекционные экраны Screen Innovations на земле и в космосе - 12.04.2016 17:00 Вернуться к списку новостей