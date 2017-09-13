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Screen Innovations: кинотеатр всегда рядом


13.09.2017 12:41

 

 

Одна из наиболее интересных новинок, показанных компанией Screen Innovations на выставке CEDIA 2017 – проекционный экран Solo.

 

Это переносной моторизованный экран, работающий от подзаряжаемого литий-йонного элемента питания. Как утверждает компания-производитель, одной зарядки хватает на два года использования аккумулятора. Корпус экрана – водонепроницаемый, доступны 12 вариантов расцветки. В комплект поставки входит множество разнообразных креплений, с их помощью экран можно установить практически везде, например, прикрепить его к борту микроавтобуса. 

 

Стандартно экран комплектуется светоотражающим полоном Slate 1.2. Однако Screen Innovations выпускает и модификацию  Solo Pro,  для которой доступны другие варианты, например, фирменные полотна  Slate и Pure, в том числе акустически прозрачные или предназначенные для обратной проекции. Размер экрана – до 120 дюймов. В продаже новые модели появятся предположительно к концу 2017 года.

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