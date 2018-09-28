Screen Innovations: новая категория инсталляционных продуктов?

28.09.2018 13:00 Одним из главных трендов уходящего года стало создание комфортных уличных зон для отдыха и развлечения. Речь идёт о частных домах, владельцы которых всё чаще хотят пользоваться высокотехнологичными электронными устройствами не только внутри дома, но и за его пределами. Производители готовы предложить многое: акустические системы, рассчитанные на эксплуатацию в условиях высокой влажности и большого перепада температур, всепогодные уличные дисплеи, которым «не мешает» яркий солнечный свет, ландшафтные светильники с автоматическим управлением, и пр. Новой категорией устройств, которые могут пополнить этот перечень, стали… «умные» зонты. Интересно, что одной из первых компаний, готовых занять этот сегмент рынка, стала Screen Innovations, известная своими проекционными экранами для домашних кинозалов. На выставке CEDIA Expo она представила модель Sail (в переводе с английского «парус»), моторизованный тент, который управляется с помощью пульта или голосовых команд, распознаваемых Amazon Alexa. Поддерживается интеграция с управляющими системами сторонних производителей. Встроенный анемометр измеряет скорость ветра: при необходимости тент автоматически закрывается. Для подсветки (опция, не входящая в стандартный комплект) используются управляемые светодиодные лампы Hue; как утверждают представители Screen Innovations, жёлтый и розовый свет Hue отпугивает насекомых. Размеры полотна: 4,8 х 4,2 м (16 х 14 футов). Розничная цена в США составляет 13900 долларов. Дополнительная платформа-подставка с утяжелителями обойдётся ещё в 1500 тысячи (в стандартном варианте тент поставляется с креплением, не предусматривающим перемещение зонта). Связанные новости: CEDIA 2018: тренды года - 25.09.2018 08:00 Screen Innovations: экран для высоких потолков - 03.08.2018 08:00 Screen Innovations: обновление серии Zero-G - 28.04.2017 14:00 Проекционные экраны Screen Innovations на земле и в космосе - 12.04.2016 17:00 Вернуться к списку новостей