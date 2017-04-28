Screen Innovations: обновление серии Zero-G

28.04.2017 14:00 Компания Screen Innovations официально подтвердила выпуск новых версий телевизоров с гибким дисплеем серии Zero-G. ДО сих пор они выпускались в трёх цветах: белом, сером и чёрном; теперь появятся ещё три варианта – небесно-голубой, зелёный и бежевый. Гибкие дисплеи Zero-G отличаются от других представленных на рынке моделей проекционных экранов отсутствием чёрной маски между границами изображения и кожухом экрана. Полотно экрана крепится к кожуху с помощью тонких полиэтиленовых (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene, UHMwPE) шнуров. Именно об их цвете идёт речь; если раньше подвесы были довольно заметны на фоне интерьера, то теперь благодаря новым расцветкам экраны будут казаться парящими в воздухе, независимо от того, что находится за ними – окно, стена или что-то иное. Связанные новости: Проекционные экраны Screen Innovations на земле и в космосе - 12.04.2016 17:00 Вернуться к списку новостей