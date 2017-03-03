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Screen Research: больше экранов, хороших и разных


03.03.2017 17:54

 

 

Компания Screen Reseacrh, выпускающая THX- и iSF-сертифицированные проекционные экраны для домашних кинотеатров, показала на выставке Integrated Systems Europe 2017 несколько новых моделей, в том числе стационарные экраны с шириной более 6 метров, экраны без рамки для инсталляций в совмещенных зонах, экраны прямые и изогнутые, и т.д.

 

Один из интересных новых продуктов бренда – экран FSD с ультратонкой рамой и магнитным креплением, предназначенный для компактной установки. Из других новинок особого упоминания заслуживают проекционный экран X4R3, флагман серии Reference X-Mask с горизонтальным и вертикальным маскированием кадра; T-XLR3 – изогнутый экран из этой же серии с горизонтальным маскированием; и, наконец, T-FCIN1, который представляет собой изогнутую версию кинотеатрального экрана с фиксированным креплением, предназначенного для больших коммерческих инсталляций. 

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