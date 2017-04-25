Screen Research FCIN1: кинотеатральный экран для больших помещений

25.04.2017 16:17 Компания Screen Research представила новый проекционный экран FCIN1, предназначенный в первую очередь для коммерческих кинотеатров и домашних кинозалов большой площади. Экран жёстко фиксируется на поверхности стены и не имеет декоративной рамы. Экран FCIN1 характеризуется увеличенной площадью поверхности, при этом швы на полотне, наличие которых неизбежно для экранов такого размера, совершенно незаметны. Для того, чтобы придать экрану необходимую жёсткость и надёжно закрепить его на стене, применён алюминиевый каркас новой конструкции. Специально для этой модели разработана инновационная система натяжения полотна. Экраны Screen Research FCIN1 выпускаются с диагональю от 250 дюймов (6,35 м) до 900 дюймов (22,86 м). Доступные форматы: 1.78, 1.89, 2.35, 2.37, 2.39 и 2.40. Для изготовления экрана может использоваться любая ткань из ассортимента Screen Research. Связанные новости: Screen Research: больше экранов, хороших и разных - 05.03.2017 13:00 Вернуться к списку новостей