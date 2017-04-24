Домашняя техника Screen Research: фиксированный проекционный экран XLR3

24.04.2017 18:00 Фиксированный проекционный экран XLR3 производства французской компании Screen Research – новая модель из серии Reference X-Mask. Функция автоматического вертикального маскирования реализована с применением новейших технологий, обеспечивающих бесшумную и плавную работу механизма скольжения маски. Для того, чтобы получить изображение высочайшего качества, поверхность проекционного экрана должна быть абсолютно плоской; в XLR3 за это «отвечает» система крепления E-Grip. Новая конструкция рамы обладает повышенной жёсткостью и облегчает процесс монтажа экрана. Зазор между полотном экрана и маской минимален. Рама экрана может быть выполнена из натуральной кожи различных цветов; в качестве опции компания-производитель предлагает декоративную маску DecorMask, полностью закрывающую полотно экрана. По запросу доступны также экраны, в которых используются бесшумные моторы Lutron; для инсталляций, в которых требуется встроить экран в поверхность стены, XLR3 можно заказать без рамы. Размеры экрана Screen Research XLR3 – от 100 до 240 дюймов, форматы: 2.35:1 и 2.40:1, полотно любых видов. Вернуться к списку новостей