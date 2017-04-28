Screen Research XTR3: эффективность и экономичность

28.04.2017 11:00 Новинка модельного ряда производителя проекционных экранов Screen Research – XTR3. Конструкторы полностью переработали стандартную конструкцию и дизайн и получили одну из самых эффективных моделей в ассортименте Screen Research. XTR3 представляет собой фиксированный рамочный экран с горизонтальным маскированием (когда полотно экрана закрывается маской не с боков, а сверху и снизу). Минимальный зазор между полотном экрана и маской устраняет нежелательный эффект появления теней при просмотре фильмов. Особое внимание при разработке новинки было уделено внешнему виду и качественной отделке. Новые экраны XTR3 комплектуются особо тихими моторами, что позволяет маске двигаться бесшумно, быстро и плавно, и фирменной системой крепления E-Grip. Формат экрана: 1.78; ширина от 100 до 160 дюймов (2,5-4 м). Полотно – любое из ассортимента Screen Research. Связанные новости: Безрамочный проекционный экран Screen Research FI3 - 27.04.2017 11:00 Screen Research: фиксированный проекционный экран XLR3 - 24.04.2017 18:00 Вернуться к списку новостей