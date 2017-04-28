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Screen Research XTR3: эффективность и экономичность


28.04.2017 11:00

 

 

Новинка модельного ряда производителя проекционных экранов Screen Research – XTR3. Конструкторы полностью переработали стандартную конструкцию и дизайн и получили одну из самых эффективных моделей в ассортименте Screen Research. XTR3 представляет собой фиксированный рамочный экран с горизонтальным маскированием (когда полотно экрана закрывается маской не с боков, а сверху и снизу). Минимальный зазор между полотном экрана и маской устраняет нежелательный эффект появления теней при просмотре фильмов.

 

Особое внимание при разработке новинки было уделено внешнему виду и качественной отделке. Новые экраны XTR3 комплектуются особо тихими моторами, что позволяет маске двигаться бесшумно, быстро и плавно, и фирменной системой крепления E-Grip. 

 

Формат экрана: 1.78; ширина от 100 до 160 дюймов (2,5-4 м). Полотно – любое из ассортимента Screen Research. 

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