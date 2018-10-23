23.10.2018 18:00

«Умная» электроника умнеет год от года? Это факт. Но нужно ли это потребителям? Проведённое в США исследование говорит о том, что число домовладельцев, которые предпочитают не устранять неисправности, возникшие при использовании интеллектуальных электронных устройств, за три года возросло на 240%.

Исследование под названием “360 View: Supporting the Connected Consumer” (буквально «Круговой обзор: техподдержка подключённого клиента»), которое провела компания Parks Associates, включало изучение потребностей обычных пользователей в профессиональной технической поддержке разного уровня – от базового до премиального, их готовность самостоятельно устранять возникающие неисправности, отношение к различным видам гарантийных услуг и пр. Выяснилось, что наиболее частой проблемой является несовместимость различных устройств, а именно её отсутствие является залогом эффективности и надёжности любой системы автоматизации.