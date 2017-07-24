Домашняя техника Сделка между H&Fи SnapAV: начало глобального передела рынка?

24.07.2017 12:15 Среди громких сделок этого лета наименее обсуждаемой российскими AV-специалистами стала покупка одним из главных игроков рынка прямых инвестиций Hellman & Friedman компании Snap AV, крупного дистрибьютора аудио-видео оборудования, систем автоматизации, безопасности и пр. Но именно она может стать началом значительных перемен в сфере так называемых домашних технологий. По мнению экспертов, H&F смотрит очень далеко вперёд и покупает не просто успешные компании с целью дальнейшего роста, но компании с исключительно большим потенциалом и влиянием на своих дилеров. Что ещё важнее, игроки рынка, подобные SnapAV, обладают огромным объёмом информации, позволяющим оперативно реагировать на спрос и предпринимать соответствующие меры по устранению возникающих проблем. В активе Snap AV – тысячи деловых партнёров, сильнейшие инсталляционные бренды, прочные связи с лучшими специалистами в области технологий для частного сектора. Успешная схема работы компании отработана годами; многие признают, что она – едва ли не самый эффективный инструмент электронной торговли в своём сегменте. Широчайший ассортимент, включая продукцию собственного производства; полное отсутствие прямых продаж конечном пользователям, всесторонняя поддержка дилеров и оперативное решение любых вопросов – от техподдержки до отгрузок; впечатляющий опыт в аналитике и одна из самых эффективных он-лайн торговых площадок – именно эти факторы, судя по всему, являются определяющими для Hellman & Friedman. Можно предположить, что приобретение SnapAV – лишь первый шаг к дальнейшей экспансии H&F, и нас ждут новые поглощения, которые, вполне вероятно, приведут к глобальным изменениям в обозримом будущем. Вернуться к списку новостей