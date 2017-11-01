Sennheiser HE1 – возвращение Орфея

01.11.2017 13:42 25 октября в московском отеле Мариотт Аврора состоялась демонстрация наушников Sennheiser HE1. Мероприятие примечательно тем, что на нём компания Sennheiser впервые в России представила своего рода реинкарнацию легендарной модели Orpheus – именно так HE1 воспринимают сами разработчики. Электростатические наушники Orpheus с ламповым усилителем появились в 1991 году и в течение двух десятилетий считались лучшими из всех, когда-либо созданных в мире. В 2015 году Sennheiser объявила о выпуске модели HE1, которая стала преемником Orpheus. Цена этого эталонного продукта – 50 000 Евро; в год выпускается не более 250 наушников. Корпус усилителя наушников сделан из каррарского мрамора, а сам усилитель располагается на амортизационной подвеске. Полная изоляция ламп позволяет свести к минимуму контактные шумы. От окружающего пространства лампы изолированы колпаками из кварцевого стекла. Запатентованный сверхвысокочастотный контур интегрирован непосредственно в чашки наушников. Расстояние между усилителем и диафрагмой составляет менее одного сантиметра. Импульсный сигнал обрабатывается с высокой точностью при относительно низком энергопотреблении. Для того, чтобы избежать возможных искажений пиков сигнала на частотах в диапазоне от 3 до 4 кГц, конструкторы использовали позолоченные керамические электроды, а диафрагмы имеют платиновое напыление. Восьмижильные кабели выполнены из бескислородной меди; покрытие из серебра обеспечивает оптимальную проводимость аудиосигнала. Восемь внутренних ЦАП конвертируют аудио данные с разрешением 32 бит и частотой дискретизации до 384 кГц, или DSD сигналы с частотами 2,8 и 5,6 мГц в сбалансированные аналоговые сигналы. Благодаря своей уникальной системе преобразования сигнала наушники HE1 имеют частотную характеристику от 8 Гц до более чем 100 кГц. Связанные новости: Sennheiser: наушники Momentum HD1 Pink Floyd - 23.05.2017 10:00 Sennheiser представляет усилитель для наушников HDV 820 - 16.05.2017 15:00 Sennheiser представляет 3D аудио рекордер для смартофонов - 25.04.2017 16:22 Вернуться к списку новостей