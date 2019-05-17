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Sennheiser: интернет-продажи открыты!


17.05.2019 11:00

 

 

Компания ООО «Сеннхайзер Аудио» открыла интернет-магазин. Теперь российские пользователи могут совершать онлайн покупки продукции, выпускаемой под брендами Sennheiser и Neumann, у официального представителя Sennheiser.

 

В ассортименте представлены наушники и гарнитуры для дома, офиса и каждодневного использования, Hi-Fi наушники, игровые гарнитуры и звукоусилители для геймеров. В числе бестселлеров: полностью беспроводные внутриканальные наушники Sennheiser Momentum True Wireless, полноразмерные закрытые Travel-наушники Sennheiser PXC 550 Wireless, а также геймерская новинка, гарнитура GSP 550 с режимами 7.1 Dolby и стерео. 

 

В сегменте профессионального оборудования Sennheiser и Neumann предлагают проводные и беспроводные микрофонные системы для «живых» выступлений и студийной записи, системы ушного мониторинга и многое другое. Наибольшей популярностью пользуются беспроводная микрофонная система Sennheiser XS Wireless Digital Vocal Set, Sennheiser AVX-Combo – для тех, кто занимается видеосъёмкой, а также система ушного мониторинга Sennheiser IE 40 PRO и компактный студийный микрофон Neumann TLM 102.

 

Первые 14 покупателей интернет-магазина, приобретающие беспроводные наушники Sennheiser, получат два приглашения на показ финальной серии культового сериала «Игра престолов», который пройдёт 20 мая на стадионе РЖД Арена.

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