Sennheiser: наушники Momentum HD1 Pink Floyd
13 мая в лондонском Музее Виктории и Альберта открылась выставка "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains", посвящённая творчеству группы «Пинк Флойд». Компания Sennheiser выступила техническим партнёром выставки, оборудовав выставочное помещение системой объёмного звука.
Кроме того, Sennheiser выпустил специальную версию беспроводных наушников Momentum HD 1 в честь вышедшего в 1973 году самого успешного альбома группы «Тёмная сторона луны». Кожаная накладка на оголовье наушников украшена разноцветной декоративной строчкой; на чашках – перламутровое напыление и выгравированное изображение преломляющей свет «призмы» с обложки диска.
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