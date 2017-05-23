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Sennheiser: наушники Momentum HD1 Pink Floyd


23.05.2017 10:00

 

 

13 мая в лондонском Музее Виктории и Альберта открылась выставка "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains", посвящённая творчеству группы «Пинк Флойд». Компания Sennheiser выступила техническим партнёром выставки, оборудовав выставочное помещение системой объёмного звука. 

 

Кроме того, Sennheiser выпустил специальную версию беспроводных наушников Momentum HD 1 в честь вышедшего в 1973 году самого успешного альбома группы «Тёмная сторона луны». Кожаная накладка на оголовье наушников украшена разноцветной декоративной строчкой; на чашках – перламутровое напыление и выгравированное изображение преломляющей свет «призмы» с обложки диска. 

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