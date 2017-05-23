Кроме того, Sennheiser выпустил специальную версию беспроводных наушников Momentum HD 1 в честь вышедшего в 1973 году самого успешного альбома группы «Тёмная сторона луны». Кожаная накладка на оголовье наушников украшена разноцветной декоративной строчкой; на чашках – перламутровое напыление и выгравированное изображение преломляющей свет «призмы» с обложки диска.