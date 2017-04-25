Домашняя техника Sennheiser представляет 3D аудио рекордер для смартофонов

25.04.2017 16:22 Компания Sennheiser представила свой первый продукт из серии Ambeo, рассчитанный на массового потребителя. Умная головная гарнитура Ambeo Smart Headset позволяет смотреть видео на смартфонах с трёхмерным звуком, или записывать аудио, сохраняя все его пространственные характеристики. Специальное приложение не требуется. Первые демонстрации устройства вызвали большой интерес у специалистов. До недавнего времени технологии обработки трёхмерного аудио Ambeo не использовались в устройствах, предназначенных для рядовых потребителей. В новой модели установлены два микрофона с круговой диаграммой направленности; в пульт управления встроен аналого-цифровой конвертер Apogee. Микрофоны записывают все нюансы, изменения громкости, тембральные оттенки; столь же тщательно они воспроизводятся, воссоздавая оригинальную звуковую сцену. По словам одного из основателей компании Sennheiser, доктора Андреаса Синхайзера (Dr.Andreas Sennheiser), «применительно к трёхмерному аудио, наша цель – обмануть человеческий мозг, так, что он не услышит разницы между записью и реальными звуками. Ambeo – программа, в которой объединены все наши наработки в области объёмного звука. До сих пор наша продукция, основанная на технологии Ambeo, использовалась только профессионалами, но новая гарнитура даёт обычным потребителям возможность накладывать бинауральный трёхмерный звук на видеоролики, которые они записывают для YouTube или соцсетей». Вернуться к списку новостей