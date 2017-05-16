Sennheiser представляет усилитель для наушников HDV 820

16.05.2017 15:00 Новинка создана на основе первого цифрового усилителя для наушников Sennheiser HDVD 800 и оснащена новым цифро-аналоговым преобразователем ESS Sabre32, позволившим улучшить качество звучания. Характеристики Sennheiser HDV 820: разрешение 32 бит с частотой дискретизации до 384 кГц или 12.3 МГц в режиме DSD. Устройство имеет небалансный выходной разъём XLR3/6.3 мм, один балансный XLR4 и два балансных 4.4 мм разъёма Pentaconn (новый стандарт, установленный японской ассоциацией производителей электроники и информационных технологий). Ещё одна новинка - CH 800 P, кабель для наушников с коннектором Pentaconn; благодаря ему можно подключить HDV 820 к High End наушникам Sennheiser, например, HD 800. В Европе обе новинки появятся в продаже в июле 2017 года. Связанные новости: Sennheiser представляет 3D аудио рекордер для смартофонов - 25.04.2017 16:22 Кабели для наушников Acoustic Revive RHC-2.5HE - 05.12.2016 12:00 Вернуться к списку новостей