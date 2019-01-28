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Sennheiser выпустит саундбар с 13 динамиками


28.01.2019 13:00

 

 

Ambeo Soundbar станет первым продуктом компании Sennheiser, предназначенным для обычных потребителей, а не профессионалов аудио рынка. Премьера назначена на мая 2019 года.

 

Ожидается, что цена устройства составит почти 2500 долларов США, что делает его одним из самых дорогих саундбаров. Впрочем, представители Sennheiser обещают, что и звучать система будет соответственно. Заявлена поддержка 3D звука (5.1.4); саундбар будет оснащаться 13-ю драйверами, из них шесть 4-дюймовых вуферов, пять дюймовых «пищалок» и два динамика 3,5”, излучающих вверх. Встроенный микрофон позволит устройству «запомнить» конфигурацию помещения, в котором он будет установлен, и оптимизировать звучание каждого канала. Dolby Atmos-совместимый саундбар будет поддерживать скачивание аудио контента через Bluetooth и Google Cast, а управлять им можно будет через мобильное приложение.

 

Неудивительно, что при наличии такого количества динамиков габариты Ambeo Soundbar будут весьма внушительными. Его «вывод в свет» несколько затягивается – изначально компания планировала объявить о начале производства в конце 2018 года, но что-то этому помешало. Выдающееся качество наушников Sennheiser хорошо известно в аудио кругах; осталось подождать немного и выяснить, какой окажется первая акустическая система потребительского класса, носящая это же имя.

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