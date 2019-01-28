Ожидается, что цена устройства составит почти 2500 долларов США, что делает его одним из самых дорогих саундбаров. Впрочем, представители Sennheiser обещают, что и звучать система будет соответственно. Заявлена поддержка 3D звука (5.1.4); саундбар будет оснащаться 13-ю драйверами, из них шесть 4-дюймовых вуферов, пять дюймовых «пищалок» и два динамика 3,5”, излучающих вверх. Встроенный микрофон позволит устройству «запомнить» конфигурацию помещения, в котором он будет установлен, и оптимизировать звучание каждого канала. Dolby Atmos-совместимый саундбар будет поддерживать скачивание аудио контента через Bluetooth и Google Cast, а управлять им можно будет через мобильное приложение.