«Серебряная» линейка кабелей из Великобритании

24.12.2018 14:50 Компания Tellurium Q – производитель кабелей из Великобритании. В её ассортименте – акустические провода, соединительные и силовые кабели, аксессуары. Недавно компания закончила формирование серии силовых кабелей Silver, в которой представлены три модели: собственно Silver, Ultra Silver и Silver Diamond. Самая дешёвая версия стоит 1158 фунтов стерлингов (чуть меньше 100 тысяч рублей) за 1,5-метровый кабель, топовая модель Silver Diamond – на тысячу фунтов дороже (то есть почти 190 тысяч российских рублей). Кабели новой серии созданы с применением технологий, «заимствованных» из фирменной продукции класса Statement, отмеченной многочисленными наградами. Все кабели комплектуются коннекторами Schuko (евростандарт) или разъёмами, используемыми в США или Великобритании. В России продукцию Tellurium Q можно приобрести у официального дистрибьютора компании ATEM. Связанные новости: Этот кабельный, кабельный мир - 19.12.2018 14:00 Полезный кабель для iPhone от Belkin - 25.05.2018 14:00 Невидимый HDMI кабель от Inneos - 23.04.2018 08:00 Вернуться к списку новостей