«Серебряная» линейка кабелей из Великобритании
Компания Tellurium Q – производитель кабелей из Великобритании. В её ассортименте – акустические провода, соединительные и силовые кабели, аксессуары.
Недавно компания закончила формирование серии силовых кабелей Silver, в которой представлены три модели: собственно Silver, Ultra Silver и Silver Diamond. Самая дешёвая версия стоит 1158 фунтов стерлингов (чуть меньше 100 тысяч рублей) за 1,5-метровый кабель, топовая модель Silver Diamond – на тысячу фунтов дороже (то есть почти 190 тысяч российских рублей).
Кабели новой серии созданы с применением технологий, «заимствованных» из фирменной продукции класса Statement, отмеченной многочисленными наградами. Все кабели комплектуются коннекторами Schuko (евростандарт) или разъёмами, используемыми в США или Великобритании. В России продукцию Tellurium Q можно приобрести у официального дистрибьютора компании ATEM.
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