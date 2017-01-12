12.01.2017 11:19

Американская компания Wolf Cinema выпустила серию 4K-проекторов TXF Theater Extreme 4K, которая включает флагманскую фосфорно-лазерную модель и три модели, построенных на D-ILA-матрицах 6 поколения.



Все четыре проектора (TXF-900, TXF-1400, TXF-2000 и TXF-5000) могут быть использованы как отдельные устройства, так и в паре с внешними 4K-видеопроцессорами Wolf Cinema ProScaler. Каждый проектор оснащен входами HDMI 2.0 с HDCP 2.2, обеспечивающими поддержку сигнала 4K60 4:4:4, и HDR10.

Флагманский проектор TXF-5000 с фосфорно-лазерным источником света Blu-escent обладает яркостью 3200 ANSI люмен и неизмеримым уровнем контраста ∞:1, как заявляет производитель. Проектор способен создать изображение шириной до 5 метров. Компания обещает 20 тысяч часов работы источника света, установленного в проекторе. Учитывая, что в TXF-5000 задействовали множество самых продвинутых технологий улучшения картинки, модель может без труда работать в цветовых пространствах BT.709 и DCI (около 80% охватывается в BT.2020). Производитель утверждает, что модель способна выдать беспрецедентно «живую» и насыщенную картинку с глубоким черным и точной, натуральной передачей всех остальных цветов.

Все проекторы серии получили стильные массивные корпуса из анодированного алюминия.

Стоимость проекторов в России будет известна несколько позже.