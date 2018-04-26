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Сервис Google Play Music, возможно, закроется


26.04.2018 12:30

 

 

Интернет-издание Droid Life сообщило о закрытии компанией Google музыкального сервиса Google Play Music. Это произойдёт до конца 2018 года.

 

Вместо старого сервиса будет запущен YouTube Remix. Возможно, в Google считают, что узнаваемость логотипа и названия давно существующего видеохостинга YouTube благоприятно скажется на популярности новой услуги.

 

Главной особенностью и преимуществом Remix должно стать возможность проигрывания не только музыкальных треков, но и всех тех видео клипов, что опубликованы на YouTube. Пользователями нового сервиса автоматически станут те, у кого есть подписка на Google Play Music. Предполагается, что также автоматически будут синхронизированы плей-листы и библиотеки, участие самих пользователей не понадобится. 

 

Пресс-служба Google пока не подтвердила эту информацию. Команды YouTube Music и Google Play, действительно, были объединены, однако, по словам представителей компании, изменений в сервисах нет. Также неизвестно, смогут ли воспользоваться новой услугой – если она действительно появится – российские граждане, поскольку далеко не все платные сервисы YouTube доступны на территории РФ.

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