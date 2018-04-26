26.04.2018 12:30

Интернет-издание Droid Life сообщило о закрытии компанией Google музыкального сервиса Google Play Music. Это произойдёт до конца 2018 года.

Вместо старого сервиса будет запущен YouTube Remix. Возможно, в Google считают, что узнаваемость логотипа и названия давно существующего видеохостинга YouTube благоприятно скажется на популярности новой услуги.

Главной особенностью и преимуществом Remix должно стать возможность проигрывания не только музыкальных треков, но и всех тех видео клипов, что опубликованы на YouTube. Пользователями нового сервиса автоматически станут те, у кого есть подписка на Google Play Music. Предполагается, что также автоматически будут синхронизированы плей-листы и библиотеки, участие самих пользователей не понадобится.