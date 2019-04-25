Сетевой аудио стример Audiolab 6000N Play

25.04.2019 13:40 В серии 6000 компании Audiolab появилась новинка – сетевой аудио стример 6000N Play. Он «построен» на беспроводной платформе DTS Play-Fi и способен работать с любым источником в сети, будь то смартфон, планшет, персональный компьютер, NAs драйвер или музыкальный сервер. В экосистему DTS Play-Fi, помимо Audiolab, входят Arcam, Martin Logan, McIntosh, Onkyo, Rotel и Sonus Faber. Эти компоненты могут поддерживать беспроводное соединение с другими Play-Fi устройствами, образуя единую мультирум-систему. 6000N Play обеспечивает доступ ко всем самым популярным музыкальным сервисам, включая Spotify, Tidal, HDtracks, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Napster и TuneIn, и совместим с DLNA и UPnP. Плеер способен принимать по Wi-Fi аудио файлы с разрешением до 24 бит/192 кГц без транскодирования и понижения частоты сэмплирования. Новинка оснащается ЦАПом ES9018 Sabre32 (такой же используется в модели Audiolab 6000A), выпускается в чёрном и серебристом цветах. Связанные новости: Ламповый моноблочный усилитель из города оружейников - 02.11.2018 13:00 CD-транспорт Audiolab M-CDT - 11.02.2015 10:00 Итоги «Недели винила» - 30.05.2012 10:00 ЦАП AUDIOLAB M-DAC - 05.05.2012 18:00 Вернуться к списку новостей