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Сетевой аудио стример Audiolab 6000N Play


25.04.2019 13:40

 

 

В серии 6000 компании Audiolab появилась новинка – сетевой аудио стример 6000N Play. Он «построен» на беспроводной платформе DTS Play-Fi и способен работать с любым источником в сети, будь то смартфон, планшет, персональный компьютер, NAs драйвер или музыкальный сервер.

 

В экосистему DTS Play-Fi, помимо Audiolab, входят Arcam, Martin Logan, McIntosh, Onkyo, Rotel и Sonus Faber. Эти компоненты могут поддерживать беспроводное соединение с другими Play-Fi устройствами, образуя единую мультирум-систему.

 

6000N Play обеспечивает доступ ко всем самым популярным музыкальным сервисам, включая Spotify, Tidal, HDtracks, Deezer, Qobuz, Amazon Music, Napster и TuneIn, и совместим с DLNA и UPnP. Плеер способен принимать по Wi-Fi аудио файлы с разрешением до 24 бит/192 кГц без транскодирования и понижения частоты сэмплирования. Новинка оснащается ЦАПом ES9018 Sabre32 (такой же используется в модели Audiolab 6000A), выпускается в чёрном и серебристом цветах.

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