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Сетевой фильтр CleanLine 3


21.02.2019 17:40

 

 

Ник Поулсон, главный инженер и владелец английской компании ISOL-8, выпустил очередную, третью версию сетевого фильтра CleanLine. На сегодня это самый доступный по цене полноразмерный сетевой фильтр в ассортименте ISOL-8.

 

Cхема фильтрации не изменилась, однако путь прохождения сигнала сократился. Улучшились характеристики затухания низкочастотных помех; этого удалось добиться за счет применения комплектующих с более строгими параметрами допусков. Кроме того, заменен кабель для внутренней проводки. 

 

У самого популярного фильтра ISOL-8 шесть розеток, из них две – для энергоемких компонентов, таких, как усилители, видеопроекторы и др. В них используется составной фильтр, реализованный на параллельных компонентах во избежание помех и ограничений по потреблению тока. Ещё четыре розетки предназначены для маломощных устройств (источников сигнала, ЦАП и пр.); они фильтруются низкочастотным дросселем, который минимизирует сетевые помехи и устраняет влияние искажений, передающихся от мощных компонентов, подключенных к розеткам 1 и 2. Индикатор на передней панели показывает, включен ли фильтр в сеть и исправны ли предохранители. 

 

Устройство не комплектуется силовым кабелем. СleanLine 3 выпускается в цвете Silver (серебро). Кроме  того, ISOL-8 продолжает производить модель CleanLine 2, доступную в двух цветах (чёрном и серебристом).

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