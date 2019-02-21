Сетевой фильтр CleanLine 3

21.02.2019 17:40 Ник Поулсон, главный инженер и владелец английской компании ISOL-8, выпустил очередную, третью версию сетевого фильтра CleanLine. На сегодня это самый доступный по цене полноразмерный сетевой фильтр в ассортименте ISOL-8. Cхема фильтрации не изменилась, однако путь прохождения сигнала сократился. Улучшились характеристики затухания низкочастотных помех; этого удалось добиться за счет применения комплектующих с более строгими параметрами допусков. Кроме того, заменен кабель для внутренней проводки. У самого популярного фильтра ISOL-8 шесть розеток, из них две – для энергоемких компонентов, таких, как усилители, видеопроекторы и др. В них используется составной фильтр, реализованный на параллельных компонентах во избежание помех и ограничений по потреблению тока. Ещё четыре розетки предназначены для маломощных устройств (источников сигнала, ЦАП и пр.); они фильтруются низкочастотным дросселем, который минимизирует сетевые помехи и устраняет влияние искажений, передающихся от мощных компонентов, подключенных к розеткам 1 и 2. Индикатор на передней панели показывает, включен ли фильтр в сеть и исправны ли предохранители. Устройство не комплектуется силовым кабелем. СleanLine 3 выпускается в цвете Silver (серебро). Кроме того, ISOL-8 продолжает производить модель CleanLine 2, доступную в двух цветах (чёрном и серебристом). Связанные новости: Новые фильтры питания ISOL-8 - 31.03.2017 11:36 ISOL-8 полностью переосмыслил линейку силовых кабелей IsoLink - 20.10.2016 12:00 ISOL-8 PowerLine: четыре или две - 15.12.2015 10:00 Вернуться к списку новостей