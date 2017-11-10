Модель SVEN SF-05PL в черном корпусе из негорючего пластика оснащена пятью розетками с индивидуальными выключателями. Имеется световая индикация рабочего состояния. Кроме того, у фильтра есть общий выключатель с функцией термозащиты, обесточивающий все розетки устройства одним нажатием. Сетевой фильтр SVEN оборудован варистором, который обеспечивает надежную защиту подключённых электронных компонентов от высоковольтных помех.