Сетевой фильтр SVEN SF-05PL
Компания SVEN представляет новый сетевой фильтр SF-05PL.
Модель SVEN SF-05PL в черном корпусе из негорючего пластика оснащена пятью розетками с индивидуальными выключателями. Имеется световая индикация рабочего состояния. Кроме того, у фильтра есть общий выключатель с функцией термозащиты, обесточивающий все розетки устройства одним нажатием. Сетевой фильтр SVEN оборудован варистором, который обеспечивает надежную защиту подключённых электронных компонентов от высоковольтных помех.
Сетевой фильтр SVEN SF-05PL выпускается в двух вариантах – с длиной шнура 1,8 и 3 метра. Устройство можно размещать не только на полу – конструкция фильтра предусматривает возможность настенного крепления.
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