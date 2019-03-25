Домашняя техника Сетевой фильтр TAGA Harmony PF-200

25.03.2019 12:45 Фильтр-распределитель TAGA Harmony PF-2000 обеспечивает надёжную защиту Hi-Fi-техники, увеличивая срок службы электронных аудио-/ видео-устройств и устраняя влияние шумов электросети. TAGA Harmony PF-2000 имеет размеры стандартного Hi-Fi-компонента, поэтому его можно установить в монтажную стойку вместе с другой AV-техникой. К сетевому фильтру можно подключить до семи устройств, при этом пять из семи сетевых розеток получают очищенное от помех напряжение. Ещё две предназначены для подключения техники, не требующей фильтрации сетевого напряжения. Одна из особенностей сетевого фильтра Harmony PF-2000 – возможность контроля корректности фазы подключения сетевого питания. На передней панели фильтра имеется указатель напряжения, который позволяет убедиться в стабильности напряжения в настенной розетке. Розничная цена фильтра-распределителя TAGA Harmony PF-2000 в российских магазинах – 30000 рублей. Связанные новости: Усилитель TAGA Harmony TTA-1000 - 21.03.2019 07:00 Вернуться к списку новостей