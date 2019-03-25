ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Сетевой фильтр TAGA Harmony PF-200


25.03.2019 12:45

 

 

Фильтр-распределитель TAGA Harmony PF-2000 обеспечивает надёжную защиту Hi-Fi-техники, увеличивая срок службы электронных аудио-/ видео-устройств и устраняя влияние шумов электросети.

 

TAGA Harmony PF-2000 имеет размеры стандартного Hi-Fi-компонента, поэтому его можно установить в монтажную стойку вместе с другой AV-техникой. К сетевому фильтру можно подключить до семи устройств, при этом пять из семи сетевых розеток получают очищенное от помех напряжение. Ещё две предназначены для подключения техники, не требующей фильтрации сетевого напряжения.

 

Одна из особенностей сетевого фильтра Harmony PF-2000 – возможность контроля корректности фазы подключения сетевого питания. На передней панели фильтра имеется указатель напряжения, который позволяет убедиться в стабильности напряжения в настенной розетке. Розничная цена фильтра-распределителя TAGA Harmony PF-2000 в российских магазинах – 30000 рублей.

Связанные новости:
 Усилитель TAGA Harmony TTA-1000 - 21.03.2019 07:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007