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Сетевой кабель Diamond Dominus Power Cord от Purist Audio Design


11.08.2017 12:00

 

 

Инженеры американской компании Purist Audio Design разработали новый сетевой кабель серии Dominus, Diamond Dominus Power Cord. При его создании применены оригинальные технические решения, впервые реализованные в сетевом кабеле 30th Anniversary Power Cord, созданном к тридцатилетнему юбилею компании из Техаса.

 

Появление новой модели стало возможным благодаря модернизации металлургических процессов производства проводников, в том числе использованию нанотехнологий и криогенной обработки Cryomag©, а также использованию новой пропорции материалов для демпфирующего слоя. Кроме того, новый сетевой кабель комплектуется другими разъёмами – теперь это Furutech FI-50 NCF (Nano Crystal2 Formula). 

 

В стандартной комплектации сетевой кабель Diamond Dominus Power Cord оснащен американской вилкой (для Северной Америки) или евровилкой (для Европы) производства Furutech, модель Pure Transmission FI-50 NCF. По заказу возможны другие варианты комплектации. Все кабели серии Dominus поставляются в удобном мягком футляре.

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