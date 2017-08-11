Сетевой кабель Diamond Dominus Power Cord от Purist Audio Design
Инженеры американской компании Purist Audio Design разработали новый сетевой кабель серии Dominus, Diamond Dominus Power Cord. При его создании применены оригинальные технические решения, впервые реализованные в сетевом кабеле 30th Anniversary Power Cord, созданном к тридцатилетнему юбилею компании из Техаса.
Появление новой модели стало возможным благодаря модернизации металлургических процессов производства проводников, в том числе использованию нанотехнологий и криогенной обработки Cryomag©, а также использованию новой пропорции материалов для демпфирующего слоя. Кроме того, новый сетевой кабель комплектуется другими разъёмами – теперь это Furutech FI-50 NCF (Nano Crystal2 Formula).
В стандартной комплектации сетевой кабель Diamond Dominus Power Cord оснащен американской вилкой (для Северной Америки) или евровилкой (для Европы) производства Furutech, модель Pure Transmission FI-50 NCF. По заказу возможны другие варианты комплектации. Все кабели серии Dominus поставляются в удобном мягком футляре.
Комментарии