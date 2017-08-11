Домашняя техника Сетевой кабель Diamond Dominus Power Cord от Purist Audio Design

11.08.2017 12:00 Инженеры американской компании Purist Audio Design разработали новый сетевой кабель серии Dominus, Diamond Dominus Power Cord. При его создании применены оригинальные технические решения, впервые реализованные в сетевом кабеле 30th Anniversary Power Cord, созданном к тридцатилетнему юбилею компании из Техаса. Появление новой модели стало возможным благодаря модернизации металлургических процессов производства проводников, в том числе использованию нанотехнологий и криогенной обработки Cryomag©, а также использованию новой пропорции материалов для демпфирующего слоя. Кроме того, новый сетевой кабель комплектуется другими разъёмами – теперь это Furutech FI-50 NCF (Nano Crystal2 Formula). В стандартной комплектации сетевой кабель Diamond Dominus Power Cord оснащен американской вилкой (для Северной Америки) или евровилкой (для Европы) производства Furutech, модель Pure Transmission FI-50 NCF. По заказу возможны другие варианты комплектации. Все кабели серии Dominus поставляются в удобном мягком футляре. Вернуться к списку новостей