Впервые сетевой плеер S-10 появился в продуктовой линейке Ayon три года назад. Обновлённая версия популярной модели поступит в продажу в ближайшие два-три месяца.

Производитель обещает, что новинка станет самым мощным и производительным сетевым устройством из всех компонентов, выпускаемых под брендом Ayon. Заявлены обновляемые прошивки, возможность апгрейда на уровне «железа» и стриминговый модуль Vienna от StreamUnlimited. Кроме того, в S-10 Mk II используется новый цифро-аналоговый преобразователь, а также оригинальные схемы и фильтры, улучшающие звучание.