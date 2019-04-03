Сетевой проигрыватель Ayon S-10 Mk II
Впервые сетевой плеер S-10 появился в продуктовой линейке Ayon три года назад. Обновлённая версия популярной модели поступит в продажу в ближайшие два-три месяца.
Производитель обещает, что новинка станет самым мощным и производительным сетевым устройством из всех компонентов, выпускаемых под брендом Ayon. Заявлены обновляемые прошивки, возможность апгрейда на уровне «железа» и стриминговый модуль Vienna от StreamUnlimited. Кроме того, в S-10 Mk II используется новый цифро-аналоговый преобразователь, а также оригинальные схемы и фильтры, улучшающие звучание.
Из других усовершенствований стоит отметить оптимизированный конвертер PCM-DSD; наличие собственного встроенного сервера (опционально); поддержка Qobuz, Tidal, HIGHRES Audio, Airable и др. Инженеры компании переработали пользовательский интерфейс – теперь он выполнен в характерной фирменной стилистике.
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