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Сетевой стерео ресивер Yamaha R-N303


25.08.2017 19:07

 

 

Новый ресивер R-N303 от Yamaha предлагает широкие возможности подключения. Четыре стерео аналоговых входа, в том числе выделенный фоно вход; из цифровых – один оптический и один коаксиальный. Порт Ethernet позволяет подключить R-N303 к домашней сети; это можно сделать и через Wi-Fi. Отметим также наличие Bluetooth, AirPlay и поддержку фирменной мультирум аудио-стриминговой системы Yamaha MusicCast; благодаря ей ресивер может передавать аудио сигнал на другие имеющиеся в доме устройства MusicCast (до девяти). Управление ресивером осуществляется через мобильное приложение MusicCast для iOS и Android.

 

Доступ к имеющейся базе музыкальных записей пользователь может получить через DLNA – с любого устройства в сети, выполняющего роль сервера. Кроме того, R-N303 «дружит» с потоковыми сервисами Pandora, Napster, SiriusXM Internet Radio, Tidal и Deezer и поддерживает такие аудио форматы, как WAV 24/192, AIFF 24/192, DSD 2.8 and 5.6 MHz, FLAC 24/192 и Apple Lossless 24/96.

 

Минимальная мощность ресивера – 100 Вт на канал (8 Ом, 40 Гц – 20 кГц), максимальная – 140 Вт/канал (8 Ом, 1 кГц). Особенно впечатляет способность R-N303 управлять нагрузками динамиков вплоть до 2 Ом.

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