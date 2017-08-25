Сетевой стерео ресивер Yamaha R-N303

25.08.2017 19:07 Новый ресивер R-N303 от Yamaha предлагает широкие возможности подключения. Четыре стерео аналоговых входа, в том числе выделенный фоно вход; из цифровых – один оптический и один коаксиальный. Порт Ethernet позволяет подключить R-N303 к домашней сети; это можно сделать и через Wi-Fi. Отметим также наличие Bluetooth, AirPlay и поддержку фирменной мультирум аудио-стриминговой системы Yamaha MusicCast; благодаря ей ресивер может передавать аудио сигнал на другие имеющиеся в доме устройства MusicCast (до девяти). Управление ресивером осуществляется через мобильное приложение MusicCast для iOS и Android. Доступ к имеющейся базе музыкальных записей пользователь может получить через DLNA – с любого устройства в сети, выполняющего роль сервера. Кроме того, R-N303 «дружит» с потоковыми сервисами Pandora, Napster, SiriusXM Internet Radio, Tidal и Deezer и поддерживает такие аудио форматы, как WAV 24/192, AIFF 24/192, DSD 2.8 and 5.6 MHz, FLAC 24/192 и Apple Lossless 24/96. Минимальная мощность ресивера – 100 Вт на канал (8 Ом, 40 Гц – 20 кГц), максимальная – 140 Вт/канал (8 Ом, 1 кГц). Особенно впечатляет способность R-N303 управлять нагрузками динамиков вплоть до 2 Ом. Связанные новости: Yamaha анонсировала серию AV-ресиверов RX-A 70 - 15.05.2017 10:00 Yamaha: новая серия AV-ресиверов RX-V83 - 31.03.2017 14:11 Yamaha: интеграция с Amazon Alexa - 01.03.2017 10:00 Вернуться к списку новостей