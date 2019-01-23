23.01.2019 13:30

Stream Box S2 Ultra – новинка в серии компонентов S2 компании Pro-Ject. С помощью этого компактного сетевого стримера можно воспроизводить музыку с сетевых накопителей или популярных on-line сервисов.

Pro-Ject Stream Box S2 Ultra – это DLNA-совместимый сетевой USB-транспорт, рассчитанный на подключение к внешнему ЦАП. Он поддерживает воспроизведение файлов PCM (до 32 бит/352,8 кГц) и DSD 256, работает с сервисами Tidal и Spotify и принимает интернет-радио; есть поддержка Bluetooth и технологии Apple Shairport. Стример можно подключать по Ethernet или Wi-Fi, предусмотрены два USB-разъёма для внешних накопителей.