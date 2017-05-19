Сетевые кабели Furutech Studio Series

19.05.2017 17:00 Японская компания Furutech выпустила для профессионалов в области звукозаписи сетевые кабели Astoria и Empire. Как утверждают разработчики, при создании инновационного силового кабеля PC-Triple C, используемого как в Astoria, так и в Empire, применяется тот же метод, что и при ковке самурайских катан – с многократным прокатыванием металла. Продукция, выпускаемая под названием Astoria, обеспечивает быструю реакцию и глубокий мощный бас; кабели Empire помогают получить сбалансированный звук с высочайшим разрешением, позволяющим расслышать любой нюанс. Для производства сетевых кабелей серии Furutech Studio используются позолоченные разъёмы, экранирующие проводники с низким шумопоглощением (Alpha), гибкая оболочка из ПВХ, соответствующая RoHS, а также запатентованная система заземления Floating Field Damper. Официальный дистрибьютор кабельной продукции Furutech в России – METEX. Связанные новости: Второе рождение Line Magnetic Audio - 10.04.2017 11:34 Cетевой кабель Furutech FP-S35TC - 04.11.2015 10:00 Вернуться к списку новостей