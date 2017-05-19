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Сетевые кабели Furutech Studio Series


19.05.2017 17:00

 

 

Японская компания Furutech выпустила для профессионалов в области звукозаписи сетевые кабели Astoria и Empire. Как утверждают разработчики, при создании инновационного силового кабеля PC-Triple C, используемого как в Astoria, так и в Empire, применяется тот же метод, что и при ковке самурайских катан – с многократным прокатыванием металла.

 

Продукция, выпускаемая под названием Astoria, обеспечивает быструю реакцию и глубокий мощный бас; кабели Empire помогают получить сбалансированный звук с высочайшим разрешением, позволяющим расслышать любой нюанс. 

 

Для производства сетевых кабелей серии Furutech Studio используются позолоченные разъёмы, экранирующие проводники с низким шумопоглощением (Alpha), гибкая оболочка из ПВХ, соответствующая RoHS, а также запатентованная система заземления Floating Field Damper.

 

Официальный дистрибьютор кабельной продукции Furutech в России – METEX.

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