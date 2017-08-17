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Сетевые проигрыватели Lumin: поддержка MQA


17.08.2017 18:30

 

 

Сетевые аудиопроигрыватели  Lumin S1 / A1 / T1 / D1  теперь совместимы с кодеком MQA. MQA (Master Quality Authenticated) – новый аудиоформат для хранения аудиозаписей с высоким разрешением.  Дословно в переводе с английского словосочетание master quality authenticated можно перевести как «подтвержденное студийное качество».

 

Одной из главных особенностей формата является возможность заметного сжатия аудиоданных без ухудшения их качества. Кроме того, данные в формате MQA защищаются от копирования, а водяные знаки указывают на авторство музыки.

 

В ближайшее время поддержку MQA получат также сетевой цифровой транспорт Lumin U1 и интегральный усилитель со встроенный сетевым проигрывателем Lumin M1.

 

В России продукцию Lumin представляет компания En-Trade Distribution.

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