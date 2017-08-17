Сетевые проигрыватели Lumin: поддержка MQA

17.08.2017 18:30 Сетевые аудиопроигрыватели Lumin S1 / A1 / T1 / D1 теперь совместимы с кодеком MQA. MQA (Master Quality Authenticated) – новый аудиоформат для хранения аудиозаписей с высоким разрешением. Дословно в переводе с английского словосочетание master quality authenticated можно перевести как «подтвержденное студийное качество». Одной из главных особенностей формата является возможность заметного сжатия аудиоданных без ухудшения их качества. Кроме того, данные в формате MQA защищаются от копирования, а водяные знаки указывают на авторство музыки. В ближайшее время поддержку MQA получат также сетевой цифровой транспорт Lumin U1 и интегральный усилитель со встроенный сетевым проигрывателем Lumin M1. В России продукцию Lumin представляет компания En-Trade Distribution. Связанные новости: Davis Acoustics - новый бренд в портфолио En-Trade Distribution - 07.08.2017 10:30 Новости из Прибалтики: Estelon XB Diamond Edition - 13.03.2017 14:44 MQA — доступен на Bluesound - 21.05.2016 12:00 Вернуться к списку новостей