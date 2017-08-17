Сетевые проигрыватели Lumin: поддержка MQA
Сетевые аудиопроигрыватели Lumin S1 / A1 / T1 / D1 теперь совместимы с кодеком MQA. MQA (Master Quality Authenticated) – новый аудиоформат для хранения аудиозаписей с высоким разрешением. Дословно в переводе с английского словосочетание master quality authenticated можно перевести как «подтвержденное студийное качество».
Одной из главных особенностей формата является возможность заметного сжатия аудиоданных без ухудшения их качества. Кроме того, данные в формате MQA защищаются от копирования, а водяные знаки указывают на авторство музыки.
В ближайшее время поддержку MQA получат также сетевой цифровой транспорт Lumin U1 и интегральный усилитель со встроенный сетевым проигрывателем Lumin M1.
В России продукцию Lumin представляет компания En-Trade Distribution.
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