Телевизоры надёжно защищены от любых внешних воздействий: они устойчивы к жаре, морозу, повышенной влажности, попаданию внутрь корпуса пыли или мелких насекомых. С наступлением холодов или дождливой погоды телевизор не нужно снимать и убирать в тёплое сухое помещение: модели Ultra Bright способны функционировать при температуре от -40° C до +60° С, устройства Shade – от -30° C до 40° C. Новые всепогодные телевизоры Séura имеют нативное разрешение 4K (3840×2160), диагональ 55, 56, 75 и 86 дюймов, совместимы с фирменным двухканальным Bluetooth-саундбаром мощностью 60 Вт.