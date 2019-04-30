Séura: телевизоры для суровых погодных условий

30.04.2019 14:00 Всепогодные телевизоры из новой линейки Séura рассчитаны на эксплуатацию в особенно неблагоприятных для аудио-видео техники условиях. Установить такое устройство можно где угодно – на открытой веранде, на террасе или в закрытом бассейне, где всегда высокая влажность. Более того, смотреть телевизор с равным комфортом можно и при рассеянном освещении, и даже когда солнечные лучи падают прямо на экран: специально для разных условий эксплуатации разработаны модели Shade и Ultra Bright. Фирменная технология адаптивного изображения (Adaptive Picture Technology) автоматически настраивает «картинку», делая это несколько раз в течение дня, в зависимости от освещённости. В Séura утверждают, что новые ТВ Séura в три раза ярче, чем любая модель, предназначенная для использования в помещении, и на 30% – чем другие уличные модели. Телевизоры надёжно защищены от любых внешних воздействий: они устойчивы к жаре, морозу, повышенной влажности, попаданию внутрь корпуса пыли или мелких насекомых. С наступлением холодов или дождливой погоды телевизор не нужно снимать и убирать в тёплое сухое помещение: модели Ultra Bright способны функционировать при температуре от -40° C до +60° С, устройства Shade – от -30° C до 40° C. Новые всепогодные телевизоры Séura имеют нативное разрешение 4K (3840×2160), диагональ 55, 56, 75 и 86 дюймов, совместимы с фирменным двухканальным Bluetooth-саундбаром мощностью 60 Вт. Связанные новости: Новые дисплеи Peerless-AV Xtreme на выставке ISE 2019 - 01.02.2019 06:00 Всепогодные дисплеи Xtreme от Peerless-AV – уже в России - 01.10.2018 14:40 Seura: умные телевизоры меняют яркость сами - 02.03.2017 13:00 Вернуться к списку новостей