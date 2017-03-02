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Seura: умные телевизоры меняют яркость сами


02.03.2017 17:28

 

 

Seura – производитель телевизоров из США. В ассортименте компании в том числе представлены модели для уличного использования – для открытых развлекательных зон, террас, патио и пр. 

 

Недавно Seura представила новую технологию Adaptive Picture, применив её в серии Storm Ultra Bright, созданной специально для установки в ярко освещённых локациях. В зависимости от освещения телевизор автоматически подстраивает качество изображения; разработчики заявляют, что существует 110 вариантов изменения яркости картинки, обеспечивающих высочайшее качество изображения в любое время суток в зависимости от освещённости. В серии Storm Ultra Bright – телевизоры с диагональю от 42 до 84 дюймов; они оснащены антибликовым защитным стеклом и могут работать при температурах от -30º до +50º C.

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