На третью декаду апреля компания Sharp запланировала европейскую премьеру – 70-дюймовый 8K дисплей LV-70X500E. Предполагается, что новинка будет востребована как частными заказчиками, так и игроками рынка B2B, а её розничная цена составит 12000 Евро.

По словам представителя компании, 8K дисплеи с диагональю 70 дюймов скоро станут привычным атрибутом современных жилых интерьеров, а вскоре за ними последуют и модели больших размеров. О том, какой 8K контент сегодня доступен потенциальным владельцам таких дисплеев, Sharp предпочитает не говорить. Это неудивительно, учитывая практически полное его отсутствие.