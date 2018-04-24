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Sharp LV-70X500E: эра 8K началась


24.04.2018 15:50

 

 

На третью декаду апреля компания Sharp запланировала европейскую премьеру – 70-дюймовый 8K дисплей LV-70X500E. Предполагается, что новинка будет востребована как частными заказчиками, так и игроками рынка B2B, а её розничная цена составит 12000 Евро.

 

По словам представителя компании, 8K дисплеи с диагональю 70 дюймов скоро станут привычным атрибутом современных жилых интерьеров, а вскоре за ними последуют и модели больших размеров. О том, какой 8K контент сегодня доступен потенциальным владельцам таких дисплеев, Sharp предпочитает не говорить. Это неудивительно, учитывая практически полное его отсутствие.

 

Известно, что новинка поддерживает HDR10 и HLG и оснащена восемью портами HDMI. Пиковое значение яркости – 1000 нит.

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