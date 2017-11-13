13.11.2017 14:31

Компания Sharp объявила о начале продаж самого большого в мире дисплея, который можно использовать в качестве видеостены. Семидесятидюймовая модель PN-V701 дополнила серию PN-V, модели которой используются преимущественно в сфере розничных продаж и на транспорте.

Благодаря размерам нового дисплея, видеостену можно собрать из меньшего числа устройств, чем требовалось ранее. Соответственно, уменьшается и количество рамок вокруг экрана, которые визуально разделяют общее изображение, демонстрируемое на видеостене, на несколько частей. Например, для создания трёхметровой видеостены требуется только три дисплея PN-V701, расположенных вертикально, или четыре – с диагональю 55 дюймов, установленных в горизонтальном положении.

Применение фирменной технологии Advanced UCCT (Uniform Colour Calibration) позволяет минимизировать различия в цвете и яркости каждого пикселя, делая изображение боле цельным и однородным.