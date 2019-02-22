22.02.2019 07:00

Громкоговоритель Sheet (не путать с брендом Sсhiit: созвучно, но и только) – детище датской дизайн-студии Swift Creatives. Если верить словам его создателей, именно так будут выглядеть «умные» колонки ближайшего будущего.

Главная «фишка» аудио системы – «премиальное звучание динамиков класса High End вкупе с удобством голосового управления». Внешний вид колонки: попытка соединить представление о том, как выглядит профессиональное звуковое оборудование, с современными тенденциями в скандинавском дизайне. На самом деле, громкоговоритель больше всего похож на гриль от обычной колонки, который прислонили к стене, да там и забыли. Впрочем, скандинавам виднее, как должен выглядеть интерьер-будущего-по-датски…

Глубина Sheet (с подставкой) – 12,8 см, высота – 1 метр. Слайдер, расположенный вверху справа, позволяет менять громкость. Его можно сдвинуть вручную, а можно сделать звук громче или тише через мобильное приложение или отдав соответствующую команду голосом. В рабочем состоянии колонка трансформируется: центральная часть, где расположены динамики, выдвигается вперёд на 2-2,5 см и слегка подсвечивается по периметру.