ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Sheet of sound


22.02.2019 07:00

 

 

Громкоговоритель Sheet (не путать с брендом Sсhiit: созвучно, но и только) – детище датской дизайн-студии Swift Creatives. Если верить словам его создателей, именно так будут выглядеть «умные» колонки ближайшего будущего.

 

Главная «фишка» аудио системы – «премиальное звучание динамиков класса High End вкупе с удобством голосового управления». Внешний вид колонки: попытка соединить представление о том, как выглядит профессиональное звуковое оборудование, с современными тенденциями в скандинавском дизайне. На самом деле, громкоговоритель больше всего похож на гриль от обычной колонки, который прислонили к стене, да там и забыли. Впрочем, скандинавам виднее, как должен выглядеть интерьер-будущего-по-датски… 

 

Глубина Sheet (с подставкой) – 12,8 см, высота – 1 метр. Слайдер, расположенный вверху справа, позволяет менять громкость. Его можно сдвинуть вручную, а можно сделать звук громче или тише через мобильное приложение или отдав соответствующую команду голосом. В рабочем состоянии колонка трансформируется: центральная часть, где расположены динамики, выдвигается вперёд на 2-2,5 см и слегка подсвечивается по периметру. 

 

К слову, для Swift Creatives это не первый опыт разработки акустических систем: в активе студии сотрудничество с Dynaudio, SteelSeries и Libratone.

Связанные новости:
 Apple получила патент на «умную» ткань - 11.01.2019 20:00
 «Умная» колонка из Китая  - 29.10.2018 13:00
 «Умная» колонка от Motorola - 20.08.2018 09:55
 Дождались… Громкоговоритель от IKEA - 11.04.2018 12:50
 MUSICальный Dynaudio: умный и без проводов - 02.10.2017 11:34
 Легендарный Jamo сменил российского дистрибьютора - 05.09.2017 09:14
 Компания "MMC" – эксклюзивный дистрибьютор PRIMARE - 15.04.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007