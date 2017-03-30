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«Школа умного дизайна» на выставке Hi-Fi & High End Show 2017


30.03.2017 11:32

 

 

20 апреля в рамках выставки Hi-Fi & High End Show 2017 в отеле «Аквариум», расположенном на территории московского выставочного комплекса «Крокус Экспо», пройдут семинары «Школы умного дизайна».

 

Основной темой встреч дизайнеров, архитекторов и инсталляторов станет внедрение аудио- и видеосистем премиального класса в частные интерьеры. В течение дня «учащиеся» смогут побывать на мастер-классах известных дизайнеров и инсталляторов, подробно ознакомиться  с уже реализованными проектами, принять участие в обзорных экскурсиях по экспозициям производителей и дистрибьюторов аудио- и видеотехники. 

 

В числе «лекторов»: архитекторы Борис Уборевич-Боровский и Алексей Вязьминов, дизайнер-декоратор Диана Балашова, директор по развитию компании MMS Cinema Олег Люгин и генеральный директор компании Alef Electro Андрей Назаренко. Торжественное открытие «Школы умного дизайна» состоится 20 апреля в 12:00; предусмотренные программой мероприятия продлятся до 17:00. Обзорные экскурсии пройдут с 14:30 до 15:30 и с 17:00 до 18:00, проведёт их главный редактор журнала «What Hi-Fi? Звук и Видео» Михаил Борзенков.

 

Полная программа мероприятий и форма для регистрации (её заполнение является обязательным условием участия) – на официальном сайте.

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