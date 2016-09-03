Домашняя техника Шлем виртуальной реальности от компании AOC

03.09.2016 12:00 Устройства, способные формировать виртуальную реальность, становятся все более популярными в мире, и компания AOC решила выпустить свою модель этого класса.



Стефан Зоммер (Stefan Sommer), глава отдела маркетинга и развития бизнеса AOC в регионе EMEA полагает, что для AOC решение выйти на рынок устройств виртуальной реальности было вполне закономерным: Будучи дочерним предприятием крупнейшего в мире производителя дисплеев, AOC всегда находилась в авангарде этого сегмента рынка.



Виртуальную реальность уже давно называют объектом нового технологического бума, но предыдущие попытки реализовать эту технологию с треском провалились прямо на пике её популярности. А вот 2016 год вполне может стать годом, когда развитие технологий наконец позволит сделать всё правильно. В январском отчёте крупнейшего инвестиционного банка «Голдман Сакс груп» указано, что у виртуальной реальности «…есть потенциал стать основой новой многомиллиардной индустрии, и её появление будет таким же значительным событием, как когда-то – появление персональных компьютеров». Потенциальных отраслей применения для VR-устройств не меньше, чем для ПК или смартфонов. Кроме очевидных (игровая промышленность и армия), есть ещё индустрия видео развлечений, интерактивные события, образование, здравоохранение, инженерное дело и даже розничная торговля и торговля недвижимостью. Какой же клиент не захочет просто усесться на любимый диван, надеть VR-шлем и устроить себе ознакомительную прогулку по дому, над покупкой которого он сейчас раздумывает? Особенно, если этот дом находится за несколько сотен или даже тысяч километров. И по мере развития технологии этот список будет только расти. Вернуться к списку новостей