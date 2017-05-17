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Шотландия – не только виски и хаггис…


17.05.2017 10:00

 

 

Компания RHA, шотландский производитель внутриканальных наушников, представила две новые модели, беспроводные MA650 Wireless и MA750 Wireless.

 

Новинки от RHA – это корпус из высококачественного алюминия, шумоизолирующий дизайн, эргономичный «воротник» сложной формы и универсальный многофункциональный пульт дистанционного управления. Старшая модель MA750 Wireless снабжена гибкими заушными креплениями. Благодаря технологиям Bluetooth и aptX™ динамический излучатель RHA 380.1 обеспечивает полный эффект присутствия на протяжении 12 часов воспроизведения. 

 

В продажу беспроводные наушники-вкладыши MA750 Wireless и MA650 Wireless поступят летом 2017 года. Официальный дистрибьютор продукции RHA в России – компания Barnsly Sound Org.

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