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Шторы Powershades: управление по PoE


02.08.2019 07:00

 

 

Компания Powershades представила новую серию штор с автоматическим управлением. В пресс-релизе производителя она описана как «первая линейка систем затенения с питанием по сети Ethernet (Power Over Ethernet, PoE). В числе прочих конкурентных преимуществ: гибкость управления, простота установки и невысокая стоимость. Увидеть новинку можно будет на выставке CEDIA Expo.

 

Энергия и данные передаются по стандартному кабелю Cat5. Для подключения штор не требуется лицензия квалифицированного электрика или профессионального инсталлятора, что сокращает время на установку и общую стоимость монтажа. «Облачное» подключение означает возможность удалённого управления шторами новой серии с помощью смартфона, планшета или персонального компьютера. Потребителям доступны такие возможности, как объединение нескольких устройств в группы, создание различных сценариев, установка штор  в желательное положение по умолчанию и пр.

 

Производитель заявляет, что новые шторы более надёжны, чем традиционные решения с радиочастотным управлением. Движение полотна равномерное, без рывков, уровень энергопотребления крайне низкий. Мотор PoE можно установить на любую модель из ассортимента Powershades, в том числе рулонные шторы, шторы-плиссе, горизонтальные жалюзи и пр. Автоматические шторы Powershades с управлением по Ethernet интегрируются со множеством система домашней автоматизации, включая URC, Google Home, SmartThings, Crestron, ELAN, Control4 и RTI.

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