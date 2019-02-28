Шумоизолирующий Draper Silent Partner
Конструкторы Draper разработали шумоизолирующий короб с охлаждением и защитой от пыли, рассчитанный на мощные и особо шумные модели проекторов.
Изоляционный бокс Silent Partner сделан из пеноматериала, который препятствует распространению шума. Высокие звукопоглощающие свойства короба обусловлены наличием акустического лабиринта. Активная система охлаждения с термостатом предохраняет проектор от перегрева, а специальные защитные фильтры – от попадания внутрь мелких частиц пыли. Для того, чтобы обеспечить свободный доступ к установленному внутри бокса проекционному устройству, боковые и задняя панель Silent Partner – съёмные.
Draper предлагает инсталляторам три модификации короба: стандартный (Model A), увеличенный (Model B) и большой (Model C). Silent Partner рассчитан на проекторы яркостью от 5000 до 15000 люмен. Бокс можно установить на горизонтальной поверхности или подвесить под потолок.
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