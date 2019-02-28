28.02.2019 17:25

Конструкторы Draper разработали шумоизолирующий короб с охлаждением и защитой от пыли, рассчитанный на мощные и особо шумные модели проекторов.

Изоляционный бокс Silent Partner сделан из пеноматериала, который препятствует распространению шума. Высокие звукопоглощающие свойства короба обусловлены наличием акустического лабиринта. Активная система охлаждения с термостатом предохраняет проектор от перегрева, а специальные защитные фильтры – от попадания внутрь мелких частиц пыли. Для того, чтобы обеспечить свободный доступ к установленному внутри бокса проекционному устройству, боковые и задняя панель Silent Partner – съёмные.