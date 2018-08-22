Сила лазера: сверхмощный проектор Barco XDL-4K75.
Некоторое время назад компания Barco анонсировала трёх моделей видеопроекторов новой серии HDL. Самый мощный из них – 3DLP XDL-4K75.
Его ключевая особенность – выдающаяся мощность светового потока, она составляет 75000 люмен. Проектор можно использовать в самых крупномасштабных инсталляциях: он в состоянии обеспечить яркую картинку большой диагонали в одиночку, что гораздо удобнее, чем использование нескольких проекторов меньшей яркости.
Источником света служит RGB лазерный блок, рассчитанный на 20000 часов работы. Замена или обслуживание лазерного модуля в течение всего этого срока не требуется; при этом лазерные диоды потребляют на 40% меньше электроэнергии, чем ксеноновые лампы аналогичной яркости.
Три DMD чипа с разрешением 4K обеспечивают чёткое изображение с отличной передачей цвета. Контрастность проектора – до 2800:1, частота обновления картинки достигает 120 Гц, благодаря чему XDL-4K75 способен воспроизводить 3D-контент. При необходимости к проектору можно подобрать сменные объективы, которые обеспечивают сдвиг линзы +/-100% по вертикали и +/-40% по горизонтали.
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