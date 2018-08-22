22.08.2018 14:15

Некоторое время назад компания Barco анонсировала трёх моделей видеопроекторов новой серии HDL. Самый мощный из них – 3DLP XDL-4K75.

Его ключевая особенность – выдающаяся мощность светового потока, она составляет 75000 люмен. Проектор можно использовать в самых крупномасштабных инсталляциях: он в состоянии обеспечить яркую картинку большой диагонали в одиночку, что гораздо удобнее, чем использование нескольких проекторов меньшей яркости.

Источником света служит RGB лазерный блок, рассчитанный на 20000 часов работы. Замена или обслуживание лазерного модуля в течение всего этого срока не требуется; при этом лазерные диоды потребляют на 40% меньше электроэнергии, чем ксеноновые лампы аналогичной яркости.