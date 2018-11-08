Домашняя техника Simgot: новый аудиобренд на российском рынке

08.11.2018 14:15 В ноябре в специализированных российских магазинах появится продукция под торговой маркой Simgot. Бренд из КНР представит в России весь свой ассортимент, а первыми моделями, доступными российскому потребителю, станут внутриканальные наушники EN700Pro, EM1, EM2, EM3, EM5 и полноразмерные ET1000. В пресс-релизе компании-производителя говорится, что название бренда образовано «в результате слияния английских слов simple («простой») и elegant («изящный, элегантный»). Это не объясняет, откуда взялся некий got, но приходится верить на слово… Компания создана в 2015 году, вся продукция производится в Китае. Цифра в названии каждой модели означает количество драйверов. В наушниках EM1 установлен один динамический преобразователь. Модель EM2 – гибридная, в ней используется один арматурный и один динамический драйвер. Соответственно, наушники EM3 – трёхдрайверные, в них один динамический и два арматурных преобразователя. Наконец, внутри EM5 установлены две пары арматурных и один динамический преобразователь. Что касается Simgot EN700PRO – это динамические мониторные наушники с одним драйвером. Единственная полноразмерная модель, ET1000 – это изодинамические наушники открытого типа. В качестве драйвера в них используется планарный излучатель с двумя симметричными магнитными сборками. Диапазон частот 10 Гц – 50 кГц. Ещё одним устройством, которое Simgot выводит на российский рынок в числе первых – Bluetooth адаптер Simgot APT2 с универсальными разъёмами для наушников серии EM и MMCX. Он гарантирует до 10 часов беспрерывной работы, для полной зарядки адаптера требуется всего два часа. APT2 оснащается микрофоном и кнопками управления, которые располагаются на нашейном ободе. Связанные новости: «Умная» колонка из Китая - 29.10.2018 13:00 В Россию приходит Hisense - 03.05.2018 14:00 Вернуться к списку новостей