ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Симпатичная подставка для Sonos и One Play:1


27.11.2018 07:00

 

 

Компания Flexson, которая производит аксессуары для продукции Sonos, выпустила держатель-подставку S1-DS. Она предназначен для акустических систем Sonos One and Play:1.

 

Как и все прочие аксессуары бренда, она выдержана в том же стиле, что и продукция Sonos, и идеально соответствует ей по дизайну, габаритам и отделке. Подставка выпускается в двух цветах, чёрном и белом.

 

S1-DS сделана из металла. Площадь поверхности, которую она занимает, та же, что и у колонок Sonos: размеры стойки 110 x 115 x 46 мм. Громкоговоритель можно установить под наклоном, чтобы добиться оптимального звучания. Подставку с установленной на ней колонкой можно размещать на кофейном столике или прикроватной тумбе, на полке шкафа и т.д.

 

Новинка компактна и элегантна, отличается надёжностью и устойчивостью. Розничная цена – около 32 долларов США.

Связанные новости:
 IKEA: всё умнее и умнее - 15.11.2018 14:10
 Интеграция Sonos с Google Assistant откладывается - 14.11.2018 15:40
 Лимитированная серия Beastie Boys Play:5 от Sonos - 29.10.2018 14:45
 Настенный держатель для Sonos Amp - 04.09.2018 15:15
 Новый усилитель Sonos Amp - 30.08.2018 12:00
 Sonos расширяет «зону влияния»? - 20.08.2018 16:50
 Соцопрос: «умный дом» в Великобритании. Часть 2. - 17.08.2018 13:30
 Sonos и Amazon: хрупкий союз - 12.07.2018 10:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007