Симпатичная подставка для Sonos и One Play:1
Компания Flexson, которая производит аксессуары для продукции Sonos, выпустила держатель-подставку S1-DS. Она предназначен для акустических систем Sonos One and Play:1.
Как и все прочие аксессуары бренда, она выдержана в том же стиле, что и продукция Sonos, и идеально соответствует ей по дизайну, габаритам и отделке. Подставка выпускается в двух цветах, чёрном и белом.
S1-DS сделана из металла. Площадь поверхности, которую она занимает, та же, что и у колонок Sonos: размеры стойки 110 x 115 x 46 мм. Громкоговоритель можно установить под наклоном, чтобы добиться оптимального звучания. Подставку с установленной на ней колонкой можно размещать на кофейном столике или прикроватной тумбе, на полке шкафа и т.д.
Новинка компактна и элегантна, отличается надёжностью и устойчивостью. Розничная цена – около 32 долларов США.
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