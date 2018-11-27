27.11.2018 07:00

Компания Flexson, которая производит аксессуары для продукции Sonos, выпустила держатель-подставку S1-DS. Она предназначен для акустических систем Sonos One and Play:1.

Как и все прочие аксессуары бренда, она выдержана в том же стиле, что и продукция Sonos, и идеально соответствует ей по дизайну, габаритам и отделке. Подставка выпускается в двух цветах, чёрном и белом.

S1-DS сделана из металла. Площадь поверхности, которую она занимает, та же, что и у колонок Sonos: размеры стойки 110 x 115 x 46 мм. Громкоговоритель можно установить под наклоном, чтобы добиться оптимального звучания. Подставку с установленной на ней колонкой можно размещать на кофейном столике или прикроватной тумбе, на полке шкафа и т.д.