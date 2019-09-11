Симпатяги от Georg Jensen

11.09.2019 11:25

Компания Philips представила несколько новых устройств, внешний вид которых разработал скандинавский дизайнер Георг Йенсен (Georg Jensen). Речь идёт о внешнем аккумуляторе, двух компактных громкоговорителях и беспроводных наушниках.

Аудиосистемы JS50 и JS30 – Bluetooth-колонки, внешне довольно сильно отличающиеся от многочисленных устройств этой категории, представленных в ассортименте других производителей. Philips пытается разрушить сложившийся стереотип и доказать, что компактная колонка может выглядеть как стильный – или просто симпатичный – аксессуар, не похожий на продукцию корпораций-гигантов. Именно таковы обе системы – они красивы, необычны, их приятно держать в руке.

Меньшая модель JS30 обладает мощностью 10 Вт, умещаясь при этом в человеческой ладони. JS50 помощнее (30 Вт) и побольше. Громкоговоритель можно подключить к смартфону или компьютеру; если колонок две, музыка с одного источника будет воспроизводиться на обоих устройствах одновременно. Имеется USB-C порт для подзарядки. Сбоку на корпусе расположены кнопки включения/выключения и регулировки громкости.