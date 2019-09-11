ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Симпатяги от Georg Jensen


11.09.2019 11:25

 

 

Компания Philips представила несколько новых устройств, внешний вид которых разработал скандинавский дизайнер Георг Йенсен (Georg Jensen). Речь идёт о внешнем аккумуляторе, двух компактных громкоговорителях и беспроводных наушниках.

 

Аудиосистемы JS50 и JS30 – Bluetooth-колонки, внешне довольно сильно отличающиеся от многочисленных устройств этой категории, представленных в ассортименте других производителей. Philips пытается разрушить сложившийся стереотип и доказать, что компактная колонка может выглядеть как стильный – или просто симпатичный – аксессуар, не похожий на продукцию корпораций-гигантов. Именно таковы обе системы – они красивы, необычны, их приятно держать в руке.

 

Меньшая модель JS30 обладает мощностью 10 Вт, умещаясь при этом в человеческой ладони. JS50 помощнее (30 Вт) и побольше. Громкоговоритель можно подключить к смартфону или компьютеру; если колонок две, музыка с одного источника будет воспроизводиться на обоих устройствах одновременно. Имеется USB-C порт для подзарядки. Сбоку на корпусе расположены кнопки включения/выключения и регулировки громкости.

Связанные новости:
 Philips выпускает OLED ТВ с Dolby Vision и Atmos - 25.01.2019 14:30
 OLED-телевизор Philips со встроенным саундбаром - 28.08.2018 12:00
 Альтернатива Wi-Fi от Philips Lighting - 21.03.2018 11:18
 Мониторы Philips: новая 34-дюймовая модель с изогнутым экраном - 16.04.2017 11:00
 Philips представляет самый тонкий компьютерный монитор - 17.02.2017 11:07
 Аудиосистема Philips PX840T с Bluetooth - 20.04.2016 10:00
 Беспроводная минисистема Philips FX10: продолжая традиции - 30.03.2016 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007