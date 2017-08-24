Simple Distribution представляет акустику DLS
Simple Distribution объявляет о начале дистрибуции акустических систем DLS. Продукция шведской компании, основанной в 1979 году – громкоговорители и электроника, дизайнерская акустика и сабвуферы.
Динамические головки марки DLS имеют безупречную репутацию в среде энтузиастов звука. Благодаря применению динамиков собственного производства и с нужными характеристиками продукцию DLS характеризует отличное соотношение цены и качества.
Одна из линеек шведского производителя – серия акустических систем для домашнего применения Flatbox, выполненная в скандинавском стиле с изящной чёрной или белой лаковой отделкой. Компактные колонки Flatbox оснащены небольшими драйверами, но способны при этом воспроизводить линейный насыщенный звук с хорошим уровнем музыкального баланса.
Комментарии