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Simple Distribution представляет акустику DLS


24.08.2017 11:33

 

 

Simple Distribution объявляет о начале дистрибуции акустических систем DLS. Продукция шведской компании, основанной в 1979 году – громкоговорители и электроника, дизайнерская акустика и сабвуферы. 

 

Динамические головки марки DLS имеют безупречную репутацию в среде энтузиастов звука. Благодаря применению динамиков собственного производства и с нужными характеристиками продукцию DLS характеризует отличное соотношение цены и качества.

 

Одна из линеек шведского производителя – серия акустических систем для домашнего применения Flatbox, выполненная в скандинавском стиле с изящной чёрной или белой лаковой отделкой. Компактные колонки Flatbox оснащены небольшими драйверами, но способны при этом воспроизводить линейный насыщенный звук с хорошим уровнем музыкального баланса.

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