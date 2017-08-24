24.08.2017 11:33

Simple Distribution объявляет о начале дистрибуции акустических систем DLS. Продукция шведской компании, основанной в 1979 году – громкоговорители и электроника, дизайнерская акустика и сабвуферы.

Динамические головки марки DLS имеют безупречную репутацию в среде энтузиастов звука. Благодаря применению динамиков собственного производства и с нужными характеристиками продукцию DLS характеризует отличное соотношение цены и качества.