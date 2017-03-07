Simple Distribution приглашает поучиться

07.03.2017 15:21 Российская компания Simple Distribution организует еженедельные обучающие курсы для интеграторов. Темой ближайшего из них станет программирование систем управления RTI. За два дня обучения любой желающий, не имеющий предварительного опыта «общения» с системами RTI, получит навыки продаж, научится составлять спецификацию, программировать и настраивать систему управления. По окончании обучения небольшой экзамен позволит проверить глубину усвоенных знаний; успешно сдавшие его участники получат соответствующий сертификат. Участие в тренинге бесплатное; с собой необходимо иметь ноутбук. Первый семинар пройдёт 9-10 марта по адресу Южнопортовая улица, дом 7. Необходима предварительная регистрация. Связанные новости: Управление RTI для усилителя Lingdorf TDAI-2170 - 31.01.2017 12:00 Новый активный игрок российского рынка - 17.04.2014 18:00 Вернуться к списку новостей