Simple Distribution приглашает поучиться
Российская компания Simple Distribution организует еженедельные обучающие курсы для интеграторов. Темой ближайшего из них станет программирование систем управления RTI. За два дня обучения любой желающий, не имеющий предварительного опыта «общения» с системами RTI, получит навыки продаж, научится составлять спецификацию, программировать и настраивать систему управления.
По окончании обучения небольшой экзамен позволит проверить глубину усвоенных знаний; успешно сдавшие его участники получат соответствующий сертификат.
Участие в тренинге бесплатное; с собой необходимо иметь ноутбук. Первый семинар пройдёт 9-10 марта по адресу Южнопортовая улица, дом 7. Необходима предварительная регистрация.
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